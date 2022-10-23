Чернигов – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа B

13:00. Чернигов – Горняк-Спорт