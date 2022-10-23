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Чемпионат Украины
Чернигов
23.10.2022 13:00 - : -
Горняк-Спорт
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Украина. Первая лига
23 октября 2022, 11:35 |
23
0

Чернигов – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 23 октября в 13:00

23 октября 2022, 11:35 |
23
0
Чернигов – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горяк-Спорт

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа B

13:00. Чернигов – Горняк-Спорт

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Источник Sport.ua
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