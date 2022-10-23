23.10.2022 13:00 - : -
Украина. Первая лига23 октября 2022, 11:35 |
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Чернигов – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 23 октября в 13:00
23 октября 2022, 11:35 |
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В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа B
13:00. Чернигов – Горняк-Спорт
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