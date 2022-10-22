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Англия
22 октября 2022, 11:45 | Обновлено 22 октября 2022, 11:47
588
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер»

Тренер «Манчестер Сити» считает, что «красные» остаются в чемпионской гонке

22 октября 2022, 11:45 | Обновлено 22 октября 2022, 11:47
588
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не согласен с Юргеном Клоппом, который ранее заявил, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки в АПЛ:

«Похоже, я больше верю в «Ливерпуль», чем их тренер. Прошло всего 10 матчей, ЧМ посреди сезона, еще много игр, впереди еврокубки, национальные кубки, травмы.

Если бы оставалось 6-7 туров до финиша чемпионата, то другое дело. Но сейчас прошло всего 10 туров, может случиться тысяча миллионов вещей».

Ранее Гвардиола был признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига
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Источник The Telegraph
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