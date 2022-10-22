Пеп ГВАРДИОЛА: «Я больше верю в Ливерпуль, чем их тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не согласен с Юргеном Клоппом, который ранее заявил, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки в АПЛ:

«Похоже, я больше верю в «Ливерпуль», чем их тренер. Прошло всего 10 матчей, ЧМ посреди сезона, еще много игр, впереди еврокубки, национальные кубки, травмы.

Если бы оставалось 6-7 туров до финиша чемпионата, то другое дело. Но сейчас прошло всего 10 туров, может случиться тысяча миллионов вещей».

Ранее Гвардиола был признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo.