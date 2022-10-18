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Англия
18 октября 2022, 16:14 |
554
1

FourFourTwo: Гвардиола – лучший тренер мира, Де Дзерби 41-й

Авторитетное издание составило свой рейтинга

18 октября 2022, 16:14 |
554
1
FourFourTwo: Гвардиола – лучший тренер мира, Де Дзерби 41-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный ресурс FourFourTwo составил свой рейтинг топ-50 лучших тренеров мира на данный момент. Возглавил рейтинг наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

В топ-50 вошел и бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон». Он расположился на 41-м месте.

Топ-10 рейтинга:

1. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2. Карло Анчелотти (Реал)

3. Юрген Клопп (Ливерпуль)

4. Антонио Конте (Тоттенхэм)

5. Стефано Пиоли (Милан)

6. Микель Артета (Арсенал)

7. Томас Тухель

8. Грэм Поттер (Челси)

9. Юлиан Нагельсманн (Бавария)

10. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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FourFourTwo Пеп Гвардиола Карло Анчелотти Юрген Клопп
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Источник FourFourTwo
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Andrey_1992
А де ж Луческу????
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