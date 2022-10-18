FourFourTwo: Гвардиола – лучший тренер мира, Де Дзерби 41-й

Известный ресурс FourFourTwo составил свой рейтинг топ-50 лучших тренеров мира на данный момент. Возглавил рейтинг наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

В топ-50 вошел и бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Брайтон». Он расположился на 41-м месте.

Топ-10 рейтинга:

1. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

2. Карло Анчелотти (Реал)

3. Юрген Клопп (Ливерпуль)

4. Антонио Конте (Тоттенхэм)

5. Стефано Пиоли (Милан)

6. Микель Артета (Арсенал)

7. Томас Тухель

8. Грэм Поттер (Челси)

9. Юлиан Нагельсманн (Бавария)

10. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.