Украина. Премьер лига22 октября 2022, 05:19 |
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Александрия – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 15:00 поединок 9 тура чемпионата УПЛ
22 октября 2022, 05:19 |
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В субботу, 22 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.
«Александрия» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Львов».
Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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