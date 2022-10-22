В субботу, 22 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Александрия» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Львов».

Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе Setanta Sports.