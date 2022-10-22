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Карпаты Львов
22.10.2022 15:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
22 октября 2022, 04:23 |
24
0

Карпаты Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 22 октября в 15:00

22 октября 2022, 04:23 |
24
0
Карпаты Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге

15:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь

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Источник Sport.ua
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