22.10.2022 15:00 - : -
Украина. Первая лига22 октября 2022, 04:23 |
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Карпаты Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 22 октября в 15:00
22 октября 2022, 04:23 |
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В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге
15:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь
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