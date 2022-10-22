В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором львовские «Карпаты» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге

15:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь