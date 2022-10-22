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Англия
22 октября 2022, 02:49 | Обновлено 22 октября 2022, 03:47
166
0

Тен Хаг высказал мнение о поведении Роналду и рассказал о его перспективах

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о своем отношении к нападающему

22 октября 2022, 02:49 | Обновлено 22 октября 2022, 03:47
166
0
Тен Хаг высказал мнение о поведении Роналду и рассказал о его перспективах
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

52-летний нидерландец Эрик тен Хаг поделился своим взглядом на поступки Криштиану Роналду, и рассказал, каковы его планы в отношении 37-летнего форварда. Португалец, как известно, выведен из заявки команды на матч 13-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси», который состоится в субботу, 22 октября.

«Останется ли Роналду до конца сезона и хочу ли я этого? Да, я хочу и того, и другого. Это исключение Криштиану лишь на ближайшую игру с «Челси», а затем он вернется в состав. Это наказание. Как мы сказали в заявлении, он остается важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона. Мы хотим реализовать наши амбиции.

После инцидента с «Райо Вальекано» я сказал, что это неприемлемо, но это произошло вновь. Это касается всех, когда это произойдет во второй раз, это будет иметь последствия. Вот что мы сейчас сделали. Нам будет не хватать его завтра, это потеря для команды, но я думаю, что это важно для отношения, менталитета состава.

Я думаю, это будет отражением для него, а также для всех остальных. Я поставил предупреждение в начале сезона, и в следующий раз это должно быть последствием. Когда вы живете вместе, играете вместе, футбол – это командный вид спорта, и вы должны соответствовать определённым стандартам, а я должен это контролировать», – заявил тен Хаг.

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Источник Sky Sports
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