Украина. Премьер лига22 октября 2022, 02:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Львов
В Киеве состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги
22 октября 2022, 02:33 |
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В субботу, 22 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.
«Александрия» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Львов».
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