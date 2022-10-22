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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 02:33 |
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Львов

В Киеве состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2022, 02:33 |
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Львов
УПЛ

В субботу, 22 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ФК «Львов». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Александрия» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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