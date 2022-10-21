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Франция
21 октября 2022, 20:23 | Обновлено 21 октября 2022, 20:39
1044
0

Боль усилилась. Рибери пояснил, почему решил повесить бутсы на гвоздь

Французский футболист положил конец легендарной 22-летней карьере

21 октября 2022, 20:23 | Обновлено 21 октября 2022, 20:39
1044
0
Боль усилилась. Рибери пояснил, почему решил повесить бутсы на гвоздь
ФК Салернитана. Франк Рибери

Знаменитый французский футболист Франк Рибери объяснил причины, по которым он решил повесить бутсы на гвоздь, положив конец легендарной 22-летней карьере.

«Дорогие друзья и болельщики, я решил подготовить это короткое видео, чтобы объявить, что мне пора прощаться с футболом. С вами, с вашей поддержкой я осуществил свою мечту и благодарен вам от всего сердца.

Если на протяжении 20 лет мне удавалось играть на высоком уровне и продолжать эту карьеру, то это еще и потому, что в трудные времена вы всегда были рядом со мной. Вы дали мне силы, необходимые для того, чтобы пережить это невероятное приключение.

Однако сегодня, несмотря на то, что я старался изо всех сил в течение последних трех месяцев, боль в колене только усилилась, и врачи ясно сказали: у меня нет другого выбора, кроме как прекратить играть. Поэтому я вынужден завершить свою карьеру профессионального игрока .

Это конец фантастической главы в моей жизни, но также и возможность поблагодарить всех тех, без кого я не был бы тем, кто я есть сегодня. Прежде всего мою семью, которая сделала все это возможным. Моих товарищей по команде и тренеров, с которыми я разделил невероятные моменты и безмерные радости. Не забуду тренеров и сотрудников клубов, в которых мне посчастливилось вырасти.

Это конец главы, как игрока, но не моей профессиональной истории, можете быть в этом уверены. Так что мне остается только попрощаться и до скорой встречи, до начала новой главы».

39-летний француз лишь ненадолго появился на поле за «Салернитану» в этом сезоне, сыграв два матча в Серии А и Кубке Италии в августе. А затем был вынужден прекратить игру из-за травмы.

Физические проблемы омрачили последние несколько лет карьеры Рибери с момента ухода из мюнхенской «Баварии» в 2019 году, вынудив его пропустить ряд игр как за «Фиорентину», так и за «Салернитану».

Тренер «Салернитаны» Давиде Никола объявил, что Рибери присоединится к тренерскому штабу клуба и, скорее всего, в ближайшие несколько лет будет работать над получением тренерской лицензии УЕФА.

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Источник Football-Italia
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