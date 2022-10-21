Боль усилилась. Рибери пояснил, почему решил повесить бутсы на гвоздь

Знаменитый французский футболист Франк Рибери объяснил причины, по которым он решил повесить бутсы на гвоздь, положив конец легендарной 22-летней карьере.

«Дорогие друзья и болельщики, я решил подготовить это короткое видео, чтобы объявить, что мне пора прощаться с футболом. С вами, с вашей поддержкой я осуществил свою мечту и благодарен вам от всего сердца.

Если на протяжении 20 лет мне удавалось играть на высоком уровне и продолжать эту карьеру, то это еще и потому, что в трудные времена вы всегда были рядом со мной. Вы дали мне силы, необходимые для того, чтобы пережить это невероятное приключение.

Однако сегодня, несмотря на то, что я старался изо всех сил в течение последних трех месяцев, боль в колене только усилилась, и врачи ясно сказали: у меня нет другого выбора, кроме как прекратить играть. Поэтому я вынужден завершить свою карьеру профессионального игрока .

Это конец фантастической главы в моей жизни, но также и возможность поблагодарить всех тех, без кого я не был бы тем, кто я есть сегодня. Прежде всего мою семью, которая сделала все это возможным. Моих товарищей по команде и тренеров, с которыми я разделил невероятные моменты и безмерные радости. Не забуду тренеров и сотрудников клубов, в которых мне посчастливилось вырасти.

Это конец главы, как игрока, но не моей профессиональной истории, можете быть в этом уверены. Так что мне остается только попрощаться и до скорой встречи, до начала новой главы».

39-летний француз лишь ненадолго появился на поле за «Салернитану» в этом сезоне, сыграв два матча в Серии А и Кубке Италии в августе. А затем был вынужден прекратить игру из-за травмы.

Физические проблемы омрачили последние несколько лет карьеры Рибери с момента ухода из мюнхенской «Баварии» в 2019 году, вынудив его пропустить ряд игр как за «Фиорентину», так и за «Салернитану».

Тренер «Салернитаны» Давиде Никола объявил, что Рибери присоединится к тренерскому штабу клуба и, скорее всего, в ближайшие несколько лет будет работать над получением тренерской лицензии УЕФА.