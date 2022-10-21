Источник: Почеттино не хочет работать с Астон Виллой
Аргентинец ищет клуб, который выступает в Лиге чемпионов
Маурисио Почеттино в последнее время связывали с работой в «Астон Вилле». Однако, по информации английских СМИ, Почеттино в работе с «Астон Виллой» не заинтересован.
Аргентинский специалист считает, что этот клуб не соответствует его уровню амбиций. Почеттино хочет работать только с командой, которая выступает в Лиге чемпионов.
Напомним, сегодня ночью руководство «Астон Виллы» уволило с поста главного тренера Стивена Джеррарда. Почеттино летом покинул «ПСЖ».
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