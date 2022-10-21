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Англия
21 октября 2022, 18:12 | Обновлено 21 октября 2022, 18:21
161
0

Источник: Почеттино не хочет работать с Астон Виллой

Аргентинец ищет клуб, который выступает в Лиге чемпионов

21 октября 2022, 18:12 | Обновлено 21 октября 2022, 18:21
161
0
Источник: Почеттино не хочет работать с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine

Маурисио Почеттино в последнее время связывали с работой в «Астон Вилле». Однако, по информации английских СМИ, Почеттино в работе с «Астон Виллой» не заинтересован.

Аргентинский специалист считает, что этот клуб не соответствует его уровню амбиций. Почеттино хочет работать только с командой, которая выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня ночью руководство «Астон Виллы» уволило с поста главного тренера Стивена Джеррарда. Почеттино летом покинул «ПСЖ».

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Маурисио Почеттино Астон Вилла Стивен Джеррард
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Источник Evening Standard
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