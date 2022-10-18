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Англия
18 октября 2022, 13:42 | Обновлено 18 октября 2022, 13:46
254
0

Заменит Джеррарда? Почеттино может вернуться в АПЛ

Аргентинским тренером интересуется «Астон Вилла»

18 октября 2022, 13:42 | Обновлено 18 октября 2022, 13:46
254
0
Заменит Джеррарда? Почеттино может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачные результаты «Астон Виллы» в нынешнем сезоне поставили под угрозу будущее в клубе главного тренера Стивена Джеррарда. Руководство «Астон Виллы» уже приступило к поиску нового наставника.

Приоритетным вариантом для «Астон Виллы» является Маурисио Почеттино. Ранее аргентинец уже работал в АПЛ в 2013 – 2019 годах с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Почеттино летом покинул «ПСЖ». После этого 50-летний аргентинец отклонил предложение «Ниццы».

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Стивен Джеррард Астон Вилла Маурисио Почеттино
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Источник The Telegraph
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