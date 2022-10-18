Заменит Джеррарда? Почеттино может вернуться в АПЛ
Аргентинским тренером интересуется «Астон Вилла»
Неудачные результаты «Астон Виллы» в нынешнем сезоне поставили под угрозу будущее в клубе главного тренера Стивена Джеррарда. Руководство «Астон Виллы» уже приступило к поиску нового наставника.
Приоритетным вариантом для «Астон Виллы» является Маурисио Почеттино. Ранее аргентинец уже работал в АПЛ в 2013 – 2019 годах с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».
Почеттино летом покинул «ПСЖ». После этого 50-летний аргентинец отклонил предложение «Ниццы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У иностранного журналиста нет сомнений в том, что цена на украинца растет
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года