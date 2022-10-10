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Англия
10 октября 2022, 11:23 |
370
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Джеррард близок к увольнению из Астон Виллы

Матч с «Ноттингем Форест» может стать последним для тренера

10 октября 2022, 11:23 |
370
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Джеррард близок к увольнению из Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Сегодня, 10 октября «Астон Вилла» в 10-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Ноттингем Форест». По информации английских СМИ, этот матч может стать последним для главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.

Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда, если в матче с «Ноттингем Форест» не будет достигнут положительный результат. 42-летнего англичанина может заменить Унаи Эмери.

На данный момент «Астон Вилла» идет 16-й в турнирной таблице АПЛ с 8 очками в 8 матчах.

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Стивен Джеррард Астон Вилла Ноттингем Форест
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Источник Daily Mail
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