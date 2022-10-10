Джеррард близок к увольнению из Астон Виллы

Сегодня, 10 октября «Астон Вилла» в 10-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Ноттингем Форест». По информации английских СМИ, этот матч может стать последним для главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.

Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда, если в матче с «Ноттингем Форест» не будет достигнут положительный результат. 42-летнего англичанина может заменить Унаи Эмери.

На данный момент «Астон Вилла» идет 16-й в турнирной таблице АПЛ с 8 очками в 8 матчах.