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Англия
01 октября 2022, 13:07 | Обновлено 01 октября 2022, 13:11
229
0

Астон Вилла рассматривает Эмери в качестве замены Джеррарду

50-летний испанский специалист может получить новый вызов в АПЛ

01 октября 2022, 13:07 | Обновлено 01 октября 2022, 13:11
229
0
Астон Вилла рассматривает Эмери в качестве замены Джеррарду
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери может возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

По данным источника, заинтересованность в услугах Эмери проявляет «Астон Вилла», подыскивающая замену Стивену Джеррарду.

Сам Эмери может принять новый вызов в АПЛ, поскольку сам задумывается о смене места работы.

50-летний испанский специалист имеет непродолжительный опыт работы в английском футболе. В сезоне-2018/19 Унаи возглавлял лондонский «Арсенал».

Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Трудовой договор наставника с «желтой субмариной» рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Астон Вилла Стивен Джеррард Унаи Эмери Вильярреал
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Источник Football Insider
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