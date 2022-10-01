Астон Вилла рассматривает Эмери в качестве замены Джеррарду

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери может возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

По данным источника, заинтересованность в услугах Эмери проявляет «Астон Вилла», подыскивающая замену Стивену Джеррарду.

Сам Эмери может принять новый вызов в АПЛ, поскольку сам задумывается о смене места работы.

50-летний испанский специалист имеет непродолжительный опыт работы в английском футболе. В сезоне-2018/19 Унаи возглавлял лондонский «Арсенал».

Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Трудовой договор наставника с «желтой субмариной» рассчитан до конца сезона-2022/23.