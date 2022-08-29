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  4. Болельщик Астон Виллы: «Уволить Джеррарда! Немедленно!»
Англия
29 августа 2022, 08:38 |
1118
1

Болельщик Астон Виллы: «Уволить Джеррарда! Немедленно!»

Фанаты клуба из Бирмингема недовольны успехами любимой команды

29 августа 2022, 08:38 |
1118
1
Болельщик Астон Виллы: «Уволить Джеррарда! Немедленно!»
Instagram. Стивен Джеррард

Вчера, 28 августа, «Астон Вилла» проиграла 3-й матч в новом сезоне АПЛ. В этот раз подопечных Стивена Джеррарда на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. 

Ранее клуб из Бирмингема проиграл «Борнмуту» и «Кристал Пэлас», а успеха игроки «Астон Виллы» смогли достигнуть только в матче против «Эвертона».

Сейчас «Астон Вилла» находится на 15-м месте в таблице АПЛ с 3 очками после 4-х туров.

После матча с «Вест Хэмом» многие фанаты «Астон Виллы» обвинили главного тренера клуба Стивена Джеррарда в последних неудачных результатах:

«Увольте Джеррарда! Прямо сейчас!».

«Если вы хотите вызвать улыбку на лицах всех фанатов «Виллы», то увольте Джеррарда сейчас».

«Проблема Джеррарда не только в том, что у него нет предпочтительной схемы или в том, что он отказывается отказываться от фаворитов в пользу игроков, находящихся в хорошей форме, — проблема также в том, что он не видит очевидного».

«Как можно иметь таких игроков, как Буэндиа, Бэйли, Коутиньо в составе и даже близко не рассчитывать на то, чтобы забить. Я знаю, статистика говорит, что мы набираем больше очков, играя вместе с Ингсом и Уоткинсом, но такая расстановка неверна».

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Стивен Джеррард Астон Вилла фанаты чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото
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Источник Daily Mail
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Gargantua
дураков везде хватает. у нас вон тоже вчера уже некоторые горлопаны начали требовать отставки Луческу.
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