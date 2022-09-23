Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино отклонил предложение Ниццы
Франция
23 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 23 сентября 2022, 14:10
61
0

Почеттино отклонил предложение Ниццы

Аргентинец намерен возобновить карьеру в Италии

23 сентября 2022, 13:49 | Обновлено 23 сентября 2022, 14:10
61
0
Почеттино отклонил предложение Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Экс-наставник парижского «ПСЖ» и лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не принял от французской «Ниццы» предложение возглавить команду.

Собщается, что 50-летний аргентинец намерен дождаться предложений от итальянских топ-клубов.

Напомним, Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, и был уволен по завершении сезона-2021/2022. Под его руководством парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

«Ницца» в чемпионате Франции этого сезона после 8 туров с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

По теме:
Лучше не было. Неймар получил признание в Лиге 1
Почеттино снова во Францию? Клуб Лиги 1 предложил аргентинцу работу
АПЛ самая жесткая лига? Франция доказала, что это не так
Ницца Маурисио Почеттино чемпионат Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Футбол | 22 сентября 2022, 16:05 3
Динамо дозаявило на сезон двух игроков
Динамо дозаявило на сезон двух игроков

В заявку включены Владислав Кулач и Бенито

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Футбол | 22 сентября 2022, 14:24 37
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко

Теперь украинский тренер может искать себе новое место работы

Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.09.2022, 10:30
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
Футбол | 23.09.2022, 12:25
Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
Михаил МУДРИК: «Меня вообще не волнует, что пишут в интернете»
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Футбол | 23.09.2022, 10:45
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
Редис и Калина! Руководители Азова освобождены из плена в рамках обмена
22.09.2022, 00:15 27
Война
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
22.09.2022, 01:23 44
Футбол
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии
22.09.2022, 11:42 44
Футбол
Больной, что ли? Усик вспомнил, как отреагировал на выходжу Джошуа
Больной, что ли? Усик вспомнил, как отреагировал на выходжу Джошуа
22.09.2022, 14:54
Бокс
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
22.09.2022, 18:21 9
Футбол
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
Шотландия – Украина – 3:0. Ужасный футбол. Видео голов и обзор матча
22.09.2022, 00:03 2
Футбол
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
Усик рассказал, сколько еще боев планирует провести
22.09.2022, 13:40
Бокс
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
Усик признался, что сказал себе в девятом раунде второго боя с Джошуа
22.09.2022, 12:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности