Почеттино отклонил предложение Ниццы

Экс-наставник парижского «ПСЖ» и лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не принял от французской «Ниццы» предложение возглавить команду.

Собщается, что 50-летний аргентинец намерен дождаться предложений от итальянских топ-клубов.

Напомним, Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, и был уволен по завершении сезона-2021/2022. Под его руководством парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

«Ницца» в чемпионате Франции этого сезона после 8 туров с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.