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  4. Почеттино снова во Францию? Клуб Лиги 1 предложил аргентинцу работу
Франция
20 сентября 2022, 11:55 |
385
0

Почеттино снова во Францию? Клуб Лиги 1 предложил аргентинцу работу

«Ницца» заинтересована в услугах Маурисио

20 сентября 2022, 11:55 |
385
0
Почеттино снова во Францию? Клуб Лиги 1 предложил аргентинцу работу
Instagram. Маурисио Почеттино

Французский футбольный клуб «Ницца» в ближайшее время планирует сменить тренера.

Руководство клуба не удовлетворено результатами команды, поэтому начало поиск замену 64-летнему Люсьену Фавру.

Главным претендентом на эту должность рассматривается бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

На данный момент «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда 2 раза выиграла, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. В Лиге конференций клуб сыграл вничью с «Партизаном» (1:1) и «Кельном» (1:1).

Отметим, что в прошлом туре игрок «орлят» получил красную уже на 9-й секунде встречи.

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Источник Footmercato
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