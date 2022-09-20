Почеттино снова во Францию? Клуб Лиги 1 предложил аргентинцу работу
«Ницца» заинтересована в услугах Маурисио
Французский футбольный клуб «Ницца» в ближайшее время планирует сменить тренера.
Руководство клуба не удовлетворено результатами команды, поэтому начало поиск замену 64-летнему Люсьену Фавру.
Главным претендентом на эту должность рассматривается бывший наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
На данный момент «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда 2 раза выиграла, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. В Лиге конференций клуб сыграл вничью с «Партизаном» (1:1) и «Кельном» (1:1).
Отметим, что в прошлом туре игрок «орлят» получил красную уже на 9-й секунде встречи.
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