Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча

В матче восьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Анже» произошел довольно странный эпизод (0:1 после первого тайма).

Защитник «орлят» Жан-Клер Тодибо был удален всего через девять секунд после начала встречи за фол последней надежды.

Это официально самое быстрое удаление в истории чемпионатов Франции. Вероятно, это также одно из самых быстрых удалений в истории футбола.