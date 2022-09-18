Франция18 сентября 2022, 17:08 |
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Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Играть 90 минут – для слабаков
18 сентября 2022, 17:08 |
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В матче восьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Анже» произошел довольно странный эпизод (0:1 после первого тайма).
Защитник «орлят» Жан-Клер Тодибо был удален всего через девять секунд после начала встречи за фол последней надежды.
Это официально самое быстрое удаление в истории чемпионатов Франции. Вероятно, это также одно из самых быстрых удалений в истории футбола.
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