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  4. Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Франция
18 сентября 2022, 17:08 |
231
0

Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча

Играть 90 минут – для слабаков

18 сентября 2022, 17:08 |
231
0
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Клер Тодибо

В матче восьмого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Анже» произошел довольно странный эпизод (0:1 после первого тайма).

Защитник «орлят» Жан-Клер Тодибо был удален всего через девять секунд после начала встречи за фол последней надежды.

Это официально самое быстрое удаление в истории чемпионатов Франции. Вероятно, это также одно из самых быстрых удалений в истории футбола.

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Жан-Клер Тодибо Ницца Анже удаление с поля чемпионат Франции по футболу
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Источник Gracenote Live
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