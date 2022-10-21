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Чемпионат Франции
Аяччо
21.10.2022 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
21 октября 2022, 08:37 | Обновлено 21 октября 2022, 08:56
52
0

Аяччо – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

18 команда Лиги 1 против первой: интригу найти невозможно

21 октября 2022, 08:37 | Обновлено 21 октября 2022, 08:56
52
0
Аяччо – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 октября, в Аяччо на поле арены «Стад Франсуа Коти», вместимостью 10 446 зрителей, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором «Аяччо» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Аяччо

Команда Оливье Панталони в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 18 место, то есть – она входит в квартет аутсайдеров, который по итогам сезона понизится в классе. В 11 матчах «медведи» набрали 8 очков, одержав 2 победы при двух ничьих, и потерпев 7 поражений.

В двух последних матчах «Аяччо» обходится без провалов – победа и ничья. 8 октября корсиканцы на выезде со счетом 2:1 обыграли «Марсель». К слову, им удалось нанести провансальцам первое поражение в нынешнем чемпионате и прервать их серию из 9 игр без неудач.

После этого «Аяччо» также на выезде поделил очки с «Труа» - ничья 1:1. Эти результаты позволили парням Панталони уйти с последнего места в таблице, опередив «Брест» (20 место) и «Анжер» (19 позиция).

ПСЖ

Коллектив Кристофа Галтье единолично лидирует в турнирной таблице Лиги 1. В 11 поединках он одержал 9 побед и дважды довольствовался ничьими. Имея в активе 29 очков, парижане на три пункта опережают «Лорьян», идущий вторым, и на пять – «Ланс», который занимает третье место.

В последнем матче чемпионата «ПСЖ» дома со счетом 1:0 обыграл «Марсель», который входит в группу лидеров (4 место). А перед этим столичные сыграли на выезде вничью 0:0 с «Реймсом».

Между встречами с «Реймсом» и «Марселем» команда Галтье провела поединок Лиги чемпионов против «Бенфики». Несмотря на родные стены, «ПСЖ» обыграть «орлов» не смог – ничья 1:1. Такой результат сохранил имевшееся в таблице группы Н турнира двоевластие: «ПСЖ» и «Бенфика» остались во главе квартета, имея по 8 очков.

Ориентировочные составы

Аяччо: Леруа – Юссуф, Гонсалес, Авинель, Коне, Нури, Маркетти, Кутаде, Баяла, Эль-Идрисси, Муссити-Око.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньюс, Перейра, Бернат, Мукиеле, Верратти, Витинья, Неймар, Сарабия, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

21 октября, пятница

Аяччо – ПСЖ
Аяччо. «Стад Франсуа Коти». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Аяччо ПСЖ прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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