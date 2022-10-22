Франция22 октября 2022, 01:36 | Обновлено 22 октября 2022, 03:22
125
0
Аяччо – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и гол Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
22 октября 2022, 01:36 | Обновлено 22 октября 2022, 03:22
125
0
В матче 12-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на выезде убедительно разобрался с «Аяччо», отпраздновав крупную победу со счетом 3:0.
Лига 1. 12-й тур
Аяччо – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 октября 2022, 17:21 5
У Симоны Халеп большие проблемы
MMA | 21 октября 2022, 19:45 0
Даже такие радикальные шаги Кэтлин Чукагян не помогли
Биатлон | 21.10.2022, 13:46
Теннис | 21.10.2022, 21:30
Футбол | 21.10.2022, 20:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2022, 09:18 6
20.10.2022, 06:12 11
20.10.2022, 20:13 6
20.10.2022, 12:36 19
20.10.2022, 10:57
21.10.2022, 21:27
20.10.2022, 03:41 13
20.10.2022, 12:12 6