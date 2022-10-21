Украина. Первая лига21 октября 2022, 03:45 | Обновлено 21 октября 2022, 04:04
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Скорук – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 21 октября в 14:00
21 октября 2022, 03:45 | Обновлено 21 октября 2022, 04:04
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В пятницу, 21 октября, состоится матч 9-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» примет «Кремень». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
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