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Чемпионат Украины
Скорук
21.10.2022 14:00 - : -
Кремень
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Украина. Первая лига
21 октября 2022, 03:45 | Обновлено 21 октября 2022, 04:04
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0

Скорук – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 21 октября в 14:00

21 октября 2022, 03:45 | Обновлено 21 октября 2022, 04:04
7
0
Скорук – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 21 октября, состоится матч 9-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» примет «Кремень». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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