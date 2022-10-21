Первая лига. ЛНЗ обыграл Металлург и догнал лидера, ничья Скорука и Кремня

Состоялись два матча Первой лиги в группе Б. Команда ЛНЗ обыграла «Металлург» Запорожье 1:0 благодаря голу на 94-й минуте.

ЛНЗ набрал 19 очков и догнал лидера «Оболонь», но киевляне имеют матч в запасе.

В другой встрече аутсайдер «Скорук» не удержал победу в матче с «Кремнем». Команды выдали яркую ничью - 3:3.

Первая лига. Группа Б

ЛНЗ - Металлург З 1:0

Гол: Тищенко, 90+4

Скорук - Кремень 3:3

Голы: Мишуренко, 27, 55, Шаповалов, 40 - Вивдич, 4, Фальковский, 45, Бондарь, 70

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