Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. ЛНЗ обыграл Металлург и догнал лидера, ничья Скорука и Кремня
Чемпионат Украины
ЛНЗ
21.10.2022, FT 1 : 0
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 октября 2022, 17:25 |
150
0

Первая лига. ЛНЗ обыграл Металлург и догнал лидера, ничья Скорука и Кремня

Два матча Первой лиги

21 октября 2022, 17:25 |
150
0
Первая лига. ЛНЗ обыграл Металлург и догнал лидера, ничья Скорука и Кремня
fc-lnz.com

Состоялись два матча Первой лиги в группе Б. Команда ЛНЗ обыграла «Металлург» Запорожье 1:0 благодаря голу на 94-й минуте.

ЛНЗ набрал 19 очков и догнал лидера «Оболонь», но киевляне имеют матч в запасе.

В другой встрече аутсайдер «Скорук» не удержал победу в матче с «Кремнем». Команды выдали яркую ничью - 3:3.

Первая лига. Группа Б

ЛНЗ - Металлург З 1:0
Гол: Тищенко, 90+4

Скорук - Кремень 3:3
Голы: Мишуренко, 27, 55, Шаповалов, 40 - Вивдич, 4, Фальковский, 45, Бондарь, 70

Турнирная таблица

По теме:
Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Скорук – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига Украины ЛНЗ Черкассы Металлург Запорожье Кремень Кременчуг Скорук Томаковка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Футбол | 20 октября 2022, 22:54 10
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед
Звезду не уважают. Роналду близок, чтобы расторгнуть договор с Ман Юнайтед

В матче со «шпорами» Криштиану демонстративно ушел со скамейки запасных

Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Футбол | 20 октября 2022, 20:50 0
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом
Источник: Роналду отказался выходить на замену в матче МЮ с Тоттенхэмом

Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ

Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
Футбол | 21.10.2022, 14:02
Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
Манчестер Юнайтед наложил многотысячный штраф на Роналду
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Футбол | 21.10.2022, 05:45
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Украина может заменить Иран на ЧМ-2022, в Ла Лиге назревает большой скандал
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Футбол | 21.10.2022, 17:49
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Днепр-1 пообещал Довбику продать его в январе при конкретном предложении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Трилогия Фьюри и Чисоры. Боксеры провели дуэль взглядов
20.10.2022, 20:13 3
Бокс
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
Шахтер догнал Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 8 туров
19.10.2022, 20:25 1
Футбол
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
Усик в списке. Промоутер Фьюри назвал трех следующих соперников Тайсона
20.10.2022, 13:53 1
Бокс
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
ВИДЕО 18+. ВСУ ликвидировали известного кадыровца
21.10.2022, 13:05 6
Война
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
Шапаренко назвал сумму, за которую его готово продать Динамо
20.10.2022, 12:36 18
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
20.10.2022, 06:12 10
Футбол
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
Украина может поехать на ЧМ! Иранские игроки просят отстранить их сборную
21.10.2022, 06:30 37
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
Элина СВИТОЛИНА: «Готова покорять мир»
19.10.2022, 18:06 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности