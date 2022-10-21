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Чемпионат Украины
ЛНЗ
21.10.2022 12:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
21 октября 2022, 02:38 | Обновлено 21 октября 2022, 03:00
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0

ЛНЗ – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 21 октября в 12:00

21 октября 2022, 02:38 | Обновлено 21 октября 2022, 03:00
3
0
ЛНЗ – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 21 октября, состоится матч 9-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором черкасский ЛНЗ примет запорожский «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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