21.10.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига21 октября 2022, 02:38 | Обновлено 21 октября 2022, 03:00
3
0
ЛНЗ – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 21 октября в 12:00
21 октября 2022, 02:38 | Обновлено 21 октября 2022, 03:00
3
0
В пятницу, 21 октября, состоится матч 9-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором черкасский ЛНЗ примет запорожский «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2022, 14:59 13
Артем старается, но нет фарта
Футбол | 20 октября 2022, 23:23 15
Сборная Ирана на жеребьевке попала в группу с Англией, Уэльсом и США
Футбол | 21.10.2022, 00:45
Война | 20.10.2022, 19:49
Футбол | 20.10.2022, 06:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2022, 12:36 17
19.10.2022, 14:26 5
19.10.2022, 17:44 1
20.10.2022, 07:00
20.10.2022, 18:00 8
20.10.2022, 08:17 50
20.10.2022, 09:18 6
20.10.2022, 17:17