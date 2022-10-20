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  4. Жозе БОТУ: «Украинцы – это народ, который заслуживает мира»
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 20:46 |
438
0

Жозе БОТУ: «Украинцы – это народ, который заслуживает мира»

Бывший работник «Шахтера» остается на связи с Украиной

20 октября 2022, 20:46 |
438
0
Жозе БОТУ: «Украинцы – это народ, который заслуживает мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Боту

Экс-директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, который ныне работает спортивным директором греческого ПАОКа, рассказал, что до сих пор остается на связи с работниками донецкого клуба и прекрасно осведомлен с ситуацией в Украине, связанной с гнусной войной, которую развязала россия.

«У меня по-прежнему отличный контакт с людьми из «Шахтера». Мы даже дали им в аренду игрока, правого защитника [Лукаса Тейлора]. Я до сих пор общаюсь со всеми, даже со своей горничной, которая присматривала за моими вещами. Некоторые из них для меня вывезли сперва в Хорватию, а затем – в Португалию. Но, конечно, мое сердце разрывается, когда я вижу кадры, например, центра Киева, где я провел большую часть времени. Честно говоря, я не понимаю, как это можно решить, но это необходимо решить, потому что это народ, который заслуживает мира, заслуживает того, чтобы продолжать свой путь, как он это делал ранее».

«Были некоторые ситуации, которые меня задели, но в основном я испытываю гордость за тех людей, о которых нечего и спрашивать. Моя горничная, например. Она приехала к моей племяннице в Португалию, и мы помогали ей, но она всегда казалась очень смущенной, так как не хотела кого-то беспокоить. Это люди с большой гордостью. Это заставляет их не просить то, что им действительно нужно. Мой «главный разведчик» — украинец, и нам потребовалось также привезти в Грецию его жену и тещу. Было еще много людей, которым мы помогли любым возможным способом».

«Очевидно, что самое главное – это покой для этих людей, возможность вернуться к нормальной жизни. Что касается футбола, который является нашей областью, то я с грустью вижу клуб, который предпринял огромные шаги, чтобы стать важным в Европе, и теперь видит, что его команда распущена. Это нормально, что легионеры не захотели остаться. Но я понимаю разочарование тех людей, которые строили что-то важное, а теперь вынуждены отказаться от всего этого. Даже то, что они делают сейчас в Лиге чемпионов, только с украинскими игроками в составе, показывает качество работы «Шахтера», а также дает повод гордиться этими людьми. И я знаю, что когда все вернется на круги своя, «Шахтер» снова станет тем клубом, которым был раньше», - сказал Боту.

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Источник Maisfutebol
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