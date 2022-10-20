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  4. Боту рассказал, почему покинул Шахтер, и какие проблемы ощутил в Греции
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 20:27 |
522
0

Боту рассказал, почему покинул Шахтер, и какие проблемы ощутил в Греции

Португальский специалист легко адаптировался к новой стране, но не к новому чемпионату

20 октября 2022, 20:27 |
522
0
Боту рассказал, почему покинул Шахтер, и какие проблемы ощутил в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Боту

Бывший директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту объяснил, почему в конце минувшего года принял решение покинуть украинский клуб и перебраться на работу в греческий ПАОК, где он занимает должность спортивного директора.

«В «Шахтере» я чувствовал себя прекрасно. Я отождествлял себя с клубом, а клуб – со своими идеями. В какой-то момент я понял, что клуб уже достиг точки, когда все уже работало автоматически, и мне нужен был новый вызов. С другой стороны, уже ходили слухи, что в Украине что-то может произойти, и, к сожалению, это произошло. Все сложилось в пользу смены клуба».

«Греция культурно отличается от всей остальной Европы, что касается футбола. Это страна, во многом похожая на Португалию: с точки зрения еды, климата, даже людей и их обычаев. В плане адаптации в Греции у меня не было проблем. В Украине было сложнее. С точки зрения футбола, она отличается от всего, что я знал. У них совершенно другое мышление. У них есть какие-то предубеждения, какие-то предвзятые идеи, которые, даже показывая примеры из более развитых стран, они все равно не воспринимают. Между клубами почти нездоровое соперничество, из-за чего лига особо не развивается, и это видно по результатам в еврокубках. Я думаю, что это 17-тая лига в Европе, что для страны, которая любит футбол и имеет талантов, плохо. Это была трудная адаптация, так как у меня совершенно другие идеи, и мне часто приходится бороться за эти идеи. Есть некоторое сопротивление изменениям», - рассказал Боту.

Ранее сотрудник медиахолдинга «1+1 Медиа» Игорь Цыганык утверждал, что Боту пришлось покинуть «Шахтер» из-за конфликта с тогдашним главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби.

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Жозе Боту Шахтер Донецк ПАОК чемпионат Греции по футболу
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Источник Maisfutebol
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