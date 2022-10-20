Юрген КЛОПП: «Алиссон совершил выдающийся сейв»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

«Я в восторге. Доволен очень многими моментами матча. Мы создали множество проблем «Вест Хэму». А наша единственная проблема заключалась в том, что мы не показывали такой футбол все 95 минут, тем самым сохранив интригу.

Алиссон совершил выдающийся сейв. Это был очень качественно исполненный пенальти, прямо в угол ворот, и я понятия не имею, как Али удалось его отбить», - сказал Клопп.