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Англия
20 октября 2022, 10:23 | Обновлено 20 октября 2022, 10:40
162
0

Юрген КЛОПП: «Алиссон совершил выдающийся сейв»

Наставник «Ливерпуля» – об отбитом пенальти в матче с «Вест Хэмом»

20 октября 2022, 10:23 | Обновлено 20 октября 2022, 10:40
162
0
Юрген КЛОПП: «Алиссон совершил выдающийся сейв»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

«Я в восторге. Доволен очень многими моментами матча. Мы создали множество проблем «Вест Хэму». А наша единственная проблема заключалась в том, что мы не показывали такой футбол все 95 минут, тем самым сохранив интригу.

Алиссон совершил выдающийся сейв. Это был очень качественно исполненный пенальти, прямо в угол ворот, и я понятия не имею, как Али удалось его отбить», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Алиссон Ливерпуль Вест Хэм Ливерпуль - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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