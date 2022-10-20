Юрген КЛОПП: «Алиссон совершил выдающийся сейв»
Наставник «Ливерпуля» – об отбитом пенальти в матче с «Вест Хэмом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в 12-м туре английской Премьер-лиги.
«Я в восторге. Доволен очень многими моментами матча. Мы создали множество проблем «Вест Хэму». А наша единственная проблема заключалась в том, что мы не показывали такой футбол все 95 минут, тем самым сохранив интригу.
Алиссон совершил выдающийся сейв. Это был очень качественно исполненный пенальти, прямо в угол ворот, и я понятия не имею, как Али удалось его отбить», - сказал Клопп.
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