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Чемпионат Англии
Ливерпуль
19.10.2022, FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 04:21
8
0

Ливерпуль – Вест Хэм 1:0. Первый мяч Нуньеса на Энфилде. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 04:21
8
0
Ливерпуль – Вест Хэм 1:0. Первый мяч Нуньеса на Энфилде. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес, это его первый мяч на домашнем «Энфилде».

На 45-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти. «Ливерпуль» поднялся на 7-е место в АПЛ (16 очков).

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0

Гол: Нуньес, 22.

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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