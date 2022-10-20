19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес, это его первый мяч на домашнем «Энфилде».

На 45-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти. «Ливерпуль» поднялся на 7-е место в АПЛ (16 очков).

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0

Гол: Нуньес, 22.