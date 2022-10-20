Англия20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 04:21
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Ливерпуль – Вест Хэм 1:0. Первый мяч Нуньеса на Энфилде. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
20 октября 2022, 04:00 | Обновлено 20 октября 2022, 04:21
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19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес, это его первый мяч на домашнем «Энфилде».
На 45-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти. «Ливерпуль» поднялся на 7-е место в АПЛ (16 очков).
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0
Гол: Нуньес, 22.
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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