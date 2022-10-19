АПЛ. Ливерпуль дома обыграл Вест Хэм. Эвертон с Миколенко уступил Ньюкаслу
19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата
19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес, это его первый мяч на домашнем «Энфилде». На 45-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти. «Ливерпуль» поднялся на 7-е место в АПЛ (16 очков).
«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
«Саутгемптон» выиграл у «Борнмута» (1:0). Единственный мяч на 9-й минуте забил форвард «святых» Че Адамс.
«Челси», не сумев переиграть «Брентфорд» в гостях (0:0), остался на 4-й позиции (20 баллов).
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0
Гол: Нуньес, 22.
Ньюкасл – Эвертон – 1:0
Гол: Альмирон, 31
Борнмут – Саутгемптон – 0:1
Гол: Адамс, 9
Брентфорд – Челси – 0:0
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