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Ньюкасл
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Англия
20 октября 2022, 03:19 | Обновлено 20 октября 2022, 04:20
63
0

​​​​​​​Ньюкасл – Эвертон – 1:0. Поражение Миколенко. Видео гола, обзор игры

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

20 октября 2022, 03:19 | Обновлено 20 октября 2022, 04:20
63
0
​​​​​​​Ньюкасл – Эвертон – 1:0. Поражение Миколенко. Видео гола, обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Миколенко получил от веб-портала WhoScored одну из самых низких оценок в команде (6.1). Меньший балл получили только три игрока основы команды гостей.

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Ньюкасл – Эвертон – 1:0

Гол: Альмирон, 31.

Видеообзор матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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