19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.

«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Миколенко получил от веб-портала WhoScored одну из самых низких оценок в команде (6.1). Меньший балл получили только три игрока основы команды гостей.

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Ньюкасл – Эвертон – 1:0

Гол: Альмирон, 31.

Видеообзор матча