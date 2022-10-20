Англия20 октября 2022, 03:19 | Обновлено 20 октября 2022, 04:20
63
0
Ньюкасл – Эвертон – 1:0. Поражение Миколенко. Видео гола, обзор игры
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
20 октября 2022, 03:19 | Обновлено 20 октября 2022, 04:20
63
0
19 октября в Англии прошли матчи 12-го тура национального чемпионата.
«Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона (1:0). Весь матч у «ирисок» отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
Миколенко получил от веб-портала WhoScored одну из самых низких оценок в команде (6.1). Меньший балл получили только три игрока основы команды гостей.
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Ньюкасл – Эвертон – 1:0
Гол: Альмирон, 31.
Видеообзор матча
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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