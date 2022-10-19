Англия19 октября 2022, 21:12 | Обновлено 19 октября 2022, 21:19
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Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ньюкасла
19 октября в 21:30 начнется поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги
19 октября 2022, 21:12 | Обновлено 19 октября 2022, 21:19
509
0
19 октября в 21:30 в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ньюкасл» и «Эвертон».
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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе у ирисок.
Стартовые составы команд на матч Ньюкасл – Эвертон
🔵⚪️ TEAM NEWS! ⚪️🔵— Everton (@Everton) October 19, 2022
🦋 DCL starts
🔙 Gordon returns from suspension#NEWEVE pic.twitter.com/kQVhGSVnuQ
Unchanged. ✊— Newcastle United FC (@NUFC) October 19, 2022
HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/8puztnmLOs
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