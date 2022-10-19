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19 октября 2022, 21:12 | Обновлено 19 октября 2022, 21:19
509
0

Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ньюкасла

19 октября в 21:30 начнется поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги

19 октября 2022, 21:12 | Обновлено 19 октября 2022, 21:19
509
0
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 октября в 21:30 в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ньюкасл» и «Эвертон».

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Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе у ирисок.

Стартовые составы команд на матч Ньюкасл – Эвертон

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ньюкасл - Эвертон стартовые составы Ньюкасл
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Источник Sport.ua
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