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  4. Стало известно новое время начала матча Металлист 1925 – Минай
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 16:43 |
1168
0

Стало известно новое время начала матча Металлист 1925 – Минай

Команды дождались завершения воздушной тревоги

19 октября 2022, 16:43 |
1168
0
Стало известно новое время начала матча Металлист 1925 – Минай
ФК Металлист 1925

Сегодня в Ковалевке в рамках восьмого тура УПЛ состоится матч «Металлист 1925» - «Минай». Его начало было запланировано на 15:00.

Однако из-за длительной воздушной тревоги в Киевской области матч пришлось отложить. Отбой воздушной тревоги дан в 16:22. Решением организаторов стартовый свисток в матче прозвучит в 17:30.

Еще два сегодняшний матча УПЛ, «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец», прерывались из-за воздушной тревоги, но уже доиграны.

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Металлист 1925 Минай Металлист 1925 - Минай Украинская Премьер-лига воздушная тревога
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Источник Sport.ua
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