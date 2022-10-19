Стало известно новое время начала матча Металлист 1925 – Минай
Команды дождались завершения воздушной тревоги
Сегодня в Ковалевке в рамках восьмого тура УПЛ состоится матч «Металлист 1925» - «Минай». Его начало было запланировано на 15:00.
Однако из-за длительной воздушной тревоги в Киевской области матч пришлось отложить. Отбой воздушной тревоги дан в 16:22. Решением организаторов стартовый свисток в матче прозвучит в 17:30.
Еще два сегодняшний матча УПЛ, «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец», прерывались из-за воздушной тревоги, но уже доиграны.
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