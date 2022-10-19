Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги

В 13:00 начались два матча восьмого тура УПЛ: «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец».

Однако в середине первого тайма поединки были прерваны из-за воздушной тревоги, которая охватила всю территорию Украины за исключением временного оккупированного полуострова Крым.

На момент остановки в обеих матчах было сыграно по 22 минуты, счет не был открыт ни в одном из поединков.