Украина. Премьер лига19 октября 2022, 13:35 | Обновлено 19 октября 2022, 13:52
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Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги
Поединки «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец» были приостановлены
19 октября 2022, 13:35 | Обновлено 19 октября 2022, 13:52
1191
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В 13:00 начались два матча восьмого тура УПЛ: «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец».
Однако в середине первого тайма поединки были прерваны из-за воздушной тревоги, которая охватила всю территорию Украины за исключением временного оккупированного полуострова Крым.
На момент остановки в обеих матчах было сыграно по 22 минуты, счет не был открыт ни в одном из поединков.
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