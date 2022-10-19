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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 13:35 | Обновлено 19 октября 2022, 13:52
1191
1

Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги

Поединки «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец» были приостановлены

19 октября 2022, 13:35 | Обновлено 19 октября 2022, 13:52
1191
1
Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги
СК Днепр-1

В 13:00 начались два матча восьмого тура УПЛ: «Ворскла» – «Рух» и «Днепр-1» – «Ингулец».

Однако в середине первого тайма поединки были прерваны из-за воздушной тревоги, которая охватила всю территорию Украины за исключением временного оккупированного полуострова Крым.

На момент остановки в обеих матчах было сыграно по 22 минуты, счет не был открыт ни в одном из поединков.

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Украинская Премьер-лига воздушная тревога Ворскла - Рух Днепр-1 - Ингулец российско-украинская война чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Рух Львов Днепр-1 Ингулец прерванные матчи
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Источник Sport.ua
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zelc006
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