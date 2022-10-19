Италия19 октября 2022, 13:50 |
221
0
Лацио потерял Иммобиле до конца года
Лидер атак римлян вернется не раньше января
19 октября 2022, 13:50 |
221
0
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму бедра в матче Серии А против «Удинезе» (0:0) и был заменен уже на 29-й минуте.
По информации СМИ, у 32-летнего нападающего повреждение бедра. Оно оказалось довольно серьезным, и в игру Иммобиле сможет вернуться не раньше января 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 7 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Ранее форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 октября 2022, 00:45 0
Наставник одесской команды прокомментировал разгромное поражение от «Зари»
Футбол | 18 октября 2022, 17:58 44
Команды в четверг, 20 октября, не встретятся
Футбол | 18.10.2022, 21:45
Футбол | 18.10.2022, 15:43
Футбол | 19.10.2022, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.10.2022, 17:44
18.10.2022, 07:40 2
18.10.2022, 22:23 10
18.10.2022, 02:59 2
18.10.2022, 19:37 11
17.10.2022, 10:39 7
17.10.2022, 23:12 9
17.10.2022, 23:00 27