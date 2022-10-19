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Италия
19 октября 2022, 13:50 |
221
0

Лацио потерял Иммобиле до конца года

Лидер атак римлян вернется не раньше января

19 октября 2022, 13:50 |
221
0
Лацио потерял Иммобиле до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму бедра в матче Серии А против «Удинезе» (0:0) и был заменен уже на 29-й минуте.

По информации СМИ, у 32-летнего нападающего повреждение бедра. Оно оказалось довольно серьезным, и в игру Иммобиле сможет вернуться не раньше января 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 7 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Ранее форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.

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Источник Sky Sport Italia
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