Лацио потерял Иммобиле до конца года

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле получил травму бедра в матче Серии А против «Удинезе» (0:0) и был заменен уже на 29-й минуте.

По информации СМИ, у 32-летнего нападающего повреждение бедра. Оно оказалось довольно серьезным, и в игру Иммобиле сможет вернуться не раньше января 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 7 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Ранее форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.