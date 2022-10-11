Иммобиле ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Серии А
Форвард «Лацио» забил уже 188 голов
Вчера форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отличился голом в матче с «Фиорентиной» (победа 4:0). Для него этот гол стал 188-м в карьере в Серии А.
Он ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Серии А и сейчас делит по этому показателю девятую позицию с Алессандро Дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.
Больше забивали только Курт Хамрин (190 голов), Роберто Баджо (205), Антонио Ди Натале (208), Жозе Альтафини и Джузеппе Меацца (по 216), Гуннар Нордаль (224), Франческо Тотти (250) и Сильвио Пиола (280).
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