ВИДЕО. Иммобиле поставил точку. Лацио на выезде разгромил Фиорентину

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» со счетом 4:0.

В составе римлян забивали Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся в топ-3 Серии А. У «фиалок» осталось 9 очков, команда занимает 13-ю позицию.

Серия А. 9-й тур, 10 октября

Фиорентина – Лацио – 0:4

Голы: Весино, 11, Дзакканьи, 25, Луис Альберто, 86, Иммобиле, 90.