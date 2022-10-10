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Чемпионат Италии
Фиорентина
10.10.2022, FT 0 : 4
Лацио
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Италия
10 октября 2022, 23:59 | Обновлено 11 октября 2022, 02:14
116
0

ВИДЕО. Иммобиле поставил точку. Лацио на выезде разгромил Фиорентину

Команда «Лацио» набрала 20 очков и поднялась в топ-3 Серии А

10 октября 2022, 23:59 | Обновлено 11 октября 2022, 02:14
116
0
ВИДЕО. Иммобиле поставил точку. Лацио на выезде разгромил Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» со счетом 4:0.

В составе римлян забивали Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся в топ-3 Серии А. У «фиалок» осталось 9 очков, команда занимает 13-ю позицию.

Серия А. 9-й тур, 10 октября

Фиорентина – Лацио – 0:4

Голы: Весино, 11, Дзакканьи, 25, Луис Альберто, 86, Иммобиле, 90.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
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Источник Sport.ua
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