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Лацио
16.10.2022, FT 0 : 0
Удинезе
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Италия
16 октября 2022, 18:40 |
269
0

Серия А. Удинезе прервал победную серию Лацио

«Специя» без Коваленко не сумела обыграть «Кремонезе»

16 октября 2022, 18:40 |
269
0
Серия А. Удинезе прервал победную серию Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча в рамках десятого тура Серии А. «Удинезе» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Лацио», тем самым прервав 4-матчевую победную серию римлян. «Специя» в отсутствие Виктора Коваленко дома не сумела обыграть «Кремонезе».

«Лацио» – «Удинезе» – 0:0

«Специя» – «Кремонезе» – 2:2
Голы: Нзола 19, Холм 22 – Дессер 2, Пикель 52

Ранее «Интер» обыграл «Салернитану» 2:0.

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Источник Sport.ua
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