Италия16 октября 2022, 18:40 |
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Серия А. Удинезе прервал победную серию Лацио
«Специя» без Коваленко не сумела обыграть «Кремонезе»
16 октября 2022, 18:40 |
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Состоялись еще два матча в рамках десятого тура Серии А. «Удинезе» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Лацио», тем самым прервав 4-матчевую победную серию римлян. «Специя» в отсутствие Виктора Коваленко дома не сумела обыграть «Кремонезе».
«Лацио» – «Удинезе» – 0:0
«Специя» – «Кремонезе» – 2:2
Голы: Нзола 19, Холм 22 – Дессер 2, Пикель 52
Ранее «Интер» обыграл «Салернитану» 2:0.
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