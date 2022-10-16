Серия А. Удинезе прервал победную серию Лацио

Состоялись еще два матча в рамках десятого тура Серии А. «Удинезе» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Лацио», тем самым прервав 4-матчевую победную серию римлян. «Специя» в отсутствие Виктора Коваленко дома не сумела обыграть «Кремонезе».

«Лацио» – «Удинезе» – 0:0

«Специя» – «Кремонезе» – 2:2

Голы: Нзола 19, Холм 22 – Дессер 2, Пикель 52

Ранее «Интер» обыграл «Салернитану» 2:0.