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Англия
19 октября 2022, 11:55 | Обновлено 19 октября 2022, 12:14
1116
0

Юрген КЛОПП: «Отправить меня подальше было хорошим решением»

Наставник «Ливерпуля» - о своем удалении в матче с «Манчестер Сити»

19 октября 2022, 11:55 | Обновлено 19 октября 2022, 12:14
1116
0
Юрген КЛОПП: «Отправить меня подальше было хорошим решением»
АПЛ. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил свое удаление в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0). Немец признался, что арбитр, предъявив красную карточку, поступил абсолютно верно.

«Это была моя первая красная карточка в Англии. Это целиком и полностью моя вина. И дело было не в том, что матч был скучный, и я просто сходил с ума. Этому поступку нет оправдания, все было очевидно. То, что арбитр наказал меня, было абсолютно нормально. Отправить меня подальше было хорошим решением.

В конце концов, все мы люди, и иногда реагируем эмоционально. В играх, где напряжение нарастает с каждой минутой, сложно себя сдерживать. Но конкретно тот эпизод с фолом на Салахе я обсуждал потом с Гвардиолой, и он сказал, что, конечно, там было нарушение. И я с ним согласен», – пояснил Клопп.

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Источник Liverpool Echo
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