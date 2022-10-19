Кривбасс рискует потерять одного из своих лидеров

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча 8-го тура УПЛ с «Александрией» (0:2) заявил, что нападающий команды Алексей Хобленко получил травму. Впрочем, наставник криворожского коллектива сразу не смог пояснить серьезность повреждения у игрока.

«Пока не знаю. Похожая травма с той, что была на сборах у Макса Задераки. Хобленко неудачно упал на руку. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вывих точно есть. Дай бог, чтобы не было перелома. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровления.

Устименко вышел и выполнял свою работу. Отмечу, что войти в игру тоже тяжело, тем более в концовке первого тайма. Думаю, ему это удалось. Он – молодой игрок, у него все еще впереди», - рассказа Вернидуб после поединка.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» никак не может добиться премьерной победы в УПЛ сезона-2022/2023.