Кривбасс рискует потерять одного из своих лидеров
Игрок травмировался
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча 8-го тура УПЛ с «Александрией» (0:2) заявил, что нападающий команды Алексей Хобленко получил травму. Впрочем, наставник криворожского коллектива сразу не смог пояснить серьезность повреждения у игрока.
«Пока не знаю. Похожая травма с той, что была на сборах у Макса Задераки. Хобленко неудачно упал на руку. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вывих точно есть. Дай бог, чтобы не было перелома. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровления.
Устименко вышел и выполнял свою работу. Отмечу, что войти в игру тоже тяжело, тем более в концовке первого тайма. Думаю, ему это удалось. Он – молодой игрок, у него все еще впереди», - рассказа Вернидуб после поединка.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» никак не может добиться премьерной победы в УПЛ сезона-2022/2023.
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