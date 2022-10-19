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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 00:45 | Обновлено 19 октября 2022, 00:55
188
0

ГРИГОРЧУК: «Мы видели Черноморец на другом месте в турнирной таблице»

Наставник одесской команды прокомментировал разгромное поражение от «Зари»

19 октября 2022, 00:45 | Обновлено 19 октября 2022, 00:55
188
0
ГРИГОРЧУК: «Мы видели Черноморец на другом месте в турнирной таблице»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал разгромное поражение от луганской «Зари» (0:4) в 8-м туре УПЛ:

«Не хватило целого ряда вещей и составляющих. Сейчас никак не хочется что-нибудь анализировать и говорить. Просто такое состояние, что я бы все это оставил без комментариев. Конечно, нам есть над чем думать и работать.

Если бы удалось забить на старте матче, все пошло бы по-другому, я уверен. И так у нас эмоциональное состояние, мягко говоря, не ахти. Мы видели себя на другом месте в турнирной таблице, а складывается так, как складывается. Мы должны были набирать больше очков, чем имеем сейчас. Сегодняшнюю игру не принимаем во внимание, конечно.

В начале игры у меня были лучшие надежды. Надо было забивать в начале матче. Когда мы пропустили гол, стали действовать хуже. Мы пропустили после ошибки, которую невозможно было допускать. А в следующих голах мы вообще помогали сопернику. Теряли мяч у своей штрафной, а соперник такие моменты не прощает.

Можно проиграть и 0:6, и 0:7, но самый большой негатив от того, что большинство людей не способны попытаться преодолеть эту ситуацию. А это очень важно в спорте. Нельзя прекращать играть.

Нельзя ничего загадывать наперед. Команда должна преодолеть эту полосу, потому что если нет – в спорте тяжело таким людям. Думаю, вместе мы можем с этим справиться. Нам нужно одержать победу. Игра с «Зарей» получилась худшей из семи, которые мы сыграли, Но не думаю, что это то, к чему мы пытались прийти.

Если в следующем матче пропустим на первой минуте, то команда должна быть способна преодолевать такую ​​ситуацию. Не может быть так, чтобы опускать руки и переставать играть после пропущенного гола».

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Источник ФК Черноморец
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