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Молодежные турниры
19 октября 2022, 00:25 | Обновлено 19 октября 2022, 00:38
45
0

РОТАНЬ: «Стратегически игра с Испанией в последнем туре выглядит неплохо»

Наставник молодежки считает, что украинцам на Евро-2023 U-21 будет непросто

19 октября 2022, 00:25 | Обновлено 19 октября 2022, 00:38
45
0
РОТАНЬ: «Стратегически игра с Испанией в последнем туре выглядит неплохо»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21:

«В финальном турнире слабых команд нет, со всеми будет нелегко. Но я уверен, что не будет просто и нашим соперникам. Отмечу, что этот турнир несколько особенный. Давно такого не было, чтобы на форум пробились все сильнейшие по рейтингу команды.

Испания – очень сильный оппонент, она не нуждается в рекомендациях, многие ее исполнители привлекаются в ряды национальной команды. Мы видели матчи этой сборной, когда готовились к стыковым поединкам со словаками, ведь эти команды сражались в одной группе. Вообще испанцы – гранды на уровне молодежных сборных, всегда доходят до полуфинала, пять раз брали золото.

Румыния – хозяин чемпионата, и этим все сказано. Мы встречались с ней в предыдущем отборочном цикле и хорошо знаем о ее сильных сторонах. Хорватская школа всем известна, до последнего тура балканская команда сражалась с Норвегией за победу в группе, а в плей-офф выбила мощную сборную Дании.

Стратегически встреча с Испанией в последнем туре смотрится неплохо. Тем не менее, мы все равно встретимся с каждой командой в группе. В каждом матче за победу получаешь три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, по меньшей мере, выйти из группы, нам в каждом поединке нужно достигать максимума».

В ходе жеребьевки в Бухаресте имена своих соперников в финальном турнире Евро-2023 U-21 узнала молодежная сборная Украины. Сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня 2023 в румынском Бухаресте.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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