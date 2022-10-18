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Молодежные турниры
18 октября 2022, 21:12 | Обновлено 18 октября 2022, 21:28
453
0

РОТАНЬ: «Слабых команд уже нет. Для нас это будет праздник футбола»

Главный тренер молодежки прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2023 U-21

18 октября 2022, 21:12 | Обновлено 18 октября 2022, 21:28
453
0
РОТАНЬ: «Слабых команд уже нет. Для нас это будет праздник футбола»
УАФ. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины по футболу в июне 2023 года сыграет в основной части Евро-2023 U-21. По итогам жеребьевки в румынском Бухаресте сине-желтая сборная попала в одну группу со сборными Испании, Хорватии и Румынии. Соперниками сине-желтых в первом туре станут хорваты, дальше будут матчи против румын и испанцев.

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань поделился впечатлениями от жеребьевки и планами подготовки команды:

«Соперники в групповом раунде? Там слабых команд уже нет. Здесь все команды, в матчах с которыми нам не будет легко. И уверен, что не будет легко нашим соперникам. Мы знаем, что испанцы – гранды, на уровне молодежных сборных эта команда практически всегда доходит до полуфиналов, а то и побеждает.

Что касается Хорватии, все мы знаем школу хорватского футбола – это «кузница талантов». Знаем, в какой группе они были и кого [сборную Дании] в плей-офф проходили. Мы на себе почувствовали, что это хорошая сборная. Ну и хозяева турнира, румыны – за них будут болельщики. Не скажу, что очень тяжелая группа. Когда вышли в финал, я ребятам сказал, что такие игры, которые были в плей-офф, теперь будут в каждом туре. Для нас это, в первую очередь, праздник футбола.

Встреча с Испанией в последнем туре? Если посмотреть с точки зрения стратегии – да. Но все равно мы сыграем с каждой командой в группе. Все равно в каждом матче за победу дают три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, по меньшей мере, выйти из группы, нам в каждом матче нужно достигать максимума.

Участие на Евро-2023 игроков главной команды? Это будет зависеть от договоренностей с главным тренером национальной сборной, отпустит ли он. И будем уже отталкиваться от этой ситуации. Отпустят – возьмем. Нам хочется иметь таких игроков и конкуренцию. С таким кадровым потенциалом можно добиваться целей. Но все будет зависеть от сборной.

Когда мы были в группе, Мудрик играл за нас. Но эти игроки должны понимать, что едут туда не как игроки основного состава, существует конкуренция. И те ребята, когда выходили на турнир, тоже заслуживают играть. Кто к тому времени будет сильнее, тот и будет играть.

Что касается подготовки к Евро-2023, то у нас были запланированы на ноябрь матчи с грузинами и румынами. Уже договоренности были, но думаю, что от матча с Румынией 21 ноября мы откажемся, потому что будем играть в одной группе.

Что касается марта, есть у нас на тот момент маленькие проблемы, потому что я уже общался с главным тренером национальной сборной и он хочет вызвать наших игроков на сбор национальной команды. Для нас это, конечно, станет проблемой. Но я уже говорил, что мы работаем для национальной сборной».

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Источник Суспильне спорт
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