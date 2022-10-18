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Чемпионат Испании
Хетафе
18.10.2022, FT 2 : 2
Атлетик
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Испания
18 октября 2022, 23:50 | Обновлено 19 октября 2022, 00:11
29
0

Хетафе – Атлетик Б – 2:2. Боевой поединок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании

18 октября 2022, 23:50 | Обновлено 19 октября 2022, 00:11
29
0
Хетафе – Атлетик Б – 2:2. Боевой поединок. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 10-м туре чемпионата Испании «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью со счетом 2:2.

У баскского клуба отличились Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия, а у мадридцев – Карлес Аленья и Мунир Эль-Хаддади.

«Атлетик» набрал 18 очков и занимает 6-е место. «Хетафе» с 9 очками находится на 15-й позиции.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Хетафе – Атлетик Бильбао – 2:2

Голы: Аленья, 27, Эль-Хаддади, 76 – Иньяки Уильямс, 2, Рауль Гарсия, 62

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Хетафе).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Аленья (Хетафе).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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Хетафе Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Карлес Аленья Мунир Эль-Хаддади Иньяки Уильямс Рауль Гарсия
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Источник Sport.ua
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