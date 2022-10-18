Испания18 октября 2022, 23:50 | Обновлено 19 октября 2022, 00:11
29
0
Хетафе – Атлетик Б – 2:2. Боевой поединок. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании
18 октября 2022, 23:50 | Обновлено 19 октября 2022, 00:11
29
0
В 10-м туре чемпионата Испании «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью со счетом 2:2.
У баскского клуба отличились Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия, а у мадридцев – Карлес Аленья и Мунир Эль-Хаддади.
«Атлетик» набрал 18 очков и занимает 6-е место. «Хетафе» с 9 очками находится на 15-й позиции.
Лига 1. 10-й тур, 18 октября
Хетафе – Атлетик Бильбао – 2:2
Голы: Аленья, 27, Эль-Хаддади, 76 – Иньяки Уильямс, 2, Рауль Гарсия, 62
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Хетафе).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Аленья (Хетафе).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2022, 21:45 1
Румынский специалист не увидел в 20-летнем нападающем должного потенциала
Футбол | 17 октября 2022, 23:59 0
В топ-3 кроме Бензема – сенегалец Садио Мане и бельгиец Кевин Де Брюйне
Теннис | 18.10.2022, 15:22
MMA | 18.10.2022, 02:59
Футбол | 18.10.2022, 17:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.10.2022, 08:57
17.10.2022, 22:53 11
18.10.2022, 12:27
18.10.2022, 07:40 2
17.10.2022, 19:55
17.10.2022, 10:39 6
17.10.2022, 10:53 24
17.10.2022, 06:10 7