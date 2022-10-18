Хетафе – Атлетик Б – 2:2. Боевой поединок. Видео голов и обзор матча

В 10-м туре чемпионата Испании «Хетафе» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью со счетом 2:2.

У баскского клуба отличились Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия, а у мадридцев – Карлес Аленья и Мунир Эль-Хаддади.

«Атлетик» набрал 18 очков и занимает 6-е место. «Хетафе» с 9 очками находится на 15-й позиции.

Лига 1. 10-й тур, 18 октября

Хетафе – Атлетик Бильбао – 2:2

Голы: Аленья, 27, Эль-Хаддади, 76 – Иньяки Уильямс, 2, Рауль Гарсия, 62