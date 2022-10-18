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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 22:10 |
276
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 22:10 |
276
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
ФК Шахтер

В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Колос», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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