Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги
В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 17:00.
«Шахтер» – «Колос». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Колос», за которой следите здесь.
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