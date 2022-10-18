В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Минай».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Киева Евгений Арановский. Начало встречи в 17:00.

«Металлист 1925» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Минай», за которой следите здесь.