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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 21:50 | Обновлено 18 октября 2022, 21:52
144
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 21:50 | Обновлено 18 октября 2022, 21:52
144
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай
ФК Металлист 1925

В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Минай».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Киева Евгений Арановский. Начало встречи в 17:00.

«Металлист 1925» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Минай», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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