Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги
В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Минай».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Киева Евгений Арановский. Начало встречи в 17:00.
«Металлист 1925» – «Минай». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Минай», за которой следите здесь.
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