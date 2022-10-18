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  4. Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 12:01 |
1146
3

Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»

У иностранного журналиста нет сомнений в том, что цена на украинца растет

18 октября 2022, 12:01 |
1146
3
Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»
shakhtar.com. Михаил Мудрик

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о прогрессе, качестве выступлений и потенциальной стоимости вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Я продолжаю получать удовольствие от наблюдений за развитием Михаила Мудрика — его выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне были потрясающими!»

«Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе донецкий «Шахтер» хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно».

«Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро», - написал Романо.

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Источник Caughtoffside
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
100%. Он Фредеріко Родрігеса продали в МЮ в 2018 за 60 мільйонів фунтів. А наш Михайло як мінімум не гірший в результативності - і за голами, і за асистами.
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+2
Алексей Петров
Мудрик в каждом матче либо забивает, либо делает ассист. В хорошей атакующей команде с атакующими игроками более высокого уровня он может очень ярко заиграть 
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+1
BARA.bass
Это было понятно для тех кто хоть немного разбирается в футболе. Я говорил что Шахтер правильно сделал что не продал Мудрика летом, за групповой этап его цена как минимум поднялась на 10-15 млн, что и написал РОМАНО, и пользы он принёс достаточно команде. Так что собаки лают, а караван идёт вперёд.
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+1
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