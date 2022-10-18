Фабрицио РОМАНО: «Сумма отступных за Мудрика может достигать 60-65 млн»

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о прогрессе, качестве выступлений и потенциальной стоимости вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Я продолжаю получать удовольствие от наблюдений за развитием Михаила Мудрика — его выступления в Лиге чемпионов в этом сезоне были потрясающими!»

«Это игрок, чья стоимость, скорее всего, резко возросла с лета. В августе донецкий «Шахтер» хотел за него около 50 миллионов евро. Вероятно, тогда 40 миллионов евро плюс надбавки было достаточно».

«Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро», - написал Романо.