ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Марта Костюк легко обыграла Александру Саснович в первом круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

После матча украинка традиционно не жала руку представительнице рб, которая играет под нейтральным флагом, ограничившись касанием ракеток.

Ранее Марта не стала жать руку Виктории Азаренко на Открытом чемпионате США.