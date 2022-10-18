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  4. ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
WTA
18 октября 2022, 07:40 |
480
0

ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре

Марта не изменяет своим принципам

18 октября 2022, 07:40 |
480
0
ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк легко обыграла Александру Саснович в первом круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.

После матча украинка традиционно не жала руку представительнице рб, которая играет под нейтральным флагом, ограничившись касанием ракеток.

Ранее Марта не стала жать руку Виктории Азаренко на Открытом чемпионате США.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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