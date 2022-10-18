WTA18 октября 2022, 07:40 |
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ФОТО. Костюк не пожала руку Саснович после матча в Гвадалахаре
Марта не изменяет своим принципам
18 октября 2022, 07:40 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк легко обыграла Александру Саснович в первом круге турнира WTA 1000 в Гвадалахаре.
После матча украинка традиционно не жала руку представительнице рб, которая играет под нейтральным флагом, ограничившись касанием ракеток.
Ранее Марта не стала жать руку Виктории Азаренко на Открытом чемпионате США.
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