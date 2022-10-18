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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 03:45 | Обновлено 18 октября 2022, 04:09
77
1

ВИДЕО. Мудрик и Судаков встретились с детьми-переселенцами и их родителями

17 октября в Shelter Centre «Шахтера» на «Арене Львов» побывали «горняки»

18 октября 2022, 03:45 | Обновлено 18 октября 2022, 04:09
77
1
ВИДЕО. Мудрик и Судаков встретились с детьми-переселенцами и их родителями
ФК Шахтер Донецк. Мудрик и Судаков

17 октября в Shelter Centre «Шахтера» на «Арене Львов» побывали «горняки» Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Как раз в момент приезда футболистов во Львове была объявлена воздушная тревога, поэтому все гости центра были вынуждены спуститься в подземное укрытие, где и прошла встреча.

Игроки «Шахтера» пообщались на разные темы с переселенцами, среди которых много детей, узнали об условиях проживания в Shelter Centre, передали слова поддержки и пожелания скорейшего мира от всей команды. Больше всего говорили, конечно же, о футболе. Жители шелтера поздравили футболистов и «Шахтер» в их лице со вчерашней победой над «Динамо» и пожелали удачи в будущих играх. В завершение встречи Михаил Мудрик и Георгий Судаков раздали автографы, а также сделали фото с гостями и сотрудниками центра.

Михаил Мудрик, игрок «Шахтера»:

– Было очень приятно встретиться с детками и со взрослыми, пообщаться и просто побыть здесь, рядом с ними. Я счастлив видеть искренние улыбки детей, которые так рады этой встрече. Поблагодарил всех этих людей за поддержку, за то, что болеют за нас. Это действительно приятно.

Георгий Судаков, игрок «Шахтера»:

– Отличная встреча. Вижу, что дети счастливы увидеться с нами, немного подняли им настроение. Понимаем, насколько тяжело сейчас этим ребятам из-за того, что они вынуждены пережить. Жаль, что не сможем посетить их тренировку и поиграть в футбол из-за воздушной тревоги, но мы раздали им много автографов, сделали фото – думаю, для детей это приятно. Они нам тоже спели песню со словами «Шахтер» – чемпион!». Очень теплые эмоции от встречи.

Shelter Centre «Шахтера» на «Арене Львов» был открыт 9 апреля 2022 года и с тех пор принял не одну тысячу переселенцев из разных регионов Украины. Постоянно там проживают более 200 человек.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Serhiy Vyhryst
Ахмєтов усе "порішає", ага, тримай карман ширше !
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