МУДРИК: «В украинском Классико никогда нет фаворита, шансы 50 на 50»
Хавбек «Шахтера» поделился мнением после победы над киевским «Динамо»
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился своим мнением после победы над киевским «Динамо» (3:1) в 7-м туре УПЛ:
– Украинское классико получилось таким, как ты себе и представлял?
– Классико – всегда исключительный матч, исключительные страсти и запал. Считаю, в украинском классико никогда нет фаворита, шансы всегда 50 на 50, потому что две сильнейшие команды противостоят друг другу.
– В начале второго тайма ты забил в ворота «Динамо». Как прокомментируешь этот гол?
– Господь дает тем, кто трудится. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они у тебя будут получаться.
– Сейчас «Шахтер» демонстрирует уверенную и красивую игру, хорошую результативность. Что скажешь об этом?
– Скажу, что это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который проводит очень хорошую работу. И также заслуга игроков, сражающихся друг за друга и показывающих очень хороший футбол в каждом матче, будь то поединок с мадридским «Реалом», «Металлистом» или «Динамо».
– Со стороны кажется, что секрет успеха еще и в атмосфере внутри команды.
– Да, правда. Это один из факторов, которые помогают нам побеждать. Как говорят, если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко, иди вместе с другими. У нас очень сплоченная команда, что хорошо, потому что атмосфера внутри коллектива передается как на поле, так и за его пределы, и это только на пользу.
– На матче присутствовали герои «Азовстали». Что почувствовал, когда увидел их?
– Было неожиданно и приятно их увидеть. Не смог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди.
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