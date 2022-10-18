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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 02:30 | Обновлено 18 октября 2022, 03:04
25
0

МУДРИК: «В украинском Классико никогда нет фаворита, шансы 50 на 50»

Хавбек «Шахтера» поделился мнением после победы над киевским «Динамо»

18 октября 2022, 02:30 | Обновлено 18 октября 2022, 03:04
25
0
МУДРИК: «В украинском Классико никогда нет фаворита, шансы 50 на 50»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился своим мнением после победы над киевским «Динамо» (3:1) в 7-м туре УПЛ:

– Украинское классико получилось таким, как ты себе и представлял?

– Классико – всегда исключительный матч, исключительные страсти и запал. Считаю, в украинском классико никогда нет фаворита, шансы всегда 50 на 50, потому что две сильнейшие команды противостоят друг другу.

– В начале второго тайма ты забил в ворота «Динамо». Как прокомментируешь этот гол?

– Господь дает тем, кто трудится. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они у тебя будут получаться.

– Сейчас «Шахтер» демонстрирует уверенную и красивую игру, хорошую результативность. Что скажешь об этом?

– Скажу, что это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который проводит очень хорошую работу. И также заслуга игроков, сражающихся друг за друга и показывающих очень хороший футбол в каждом матче, будь то поединок с мадридским «Реалом», «Металлистом» или «Динамо».

– Со стороны кажется, что секрет успеха еще и в атмосфере внутри команды.

– Да, правда. Это один из факторов, которые помогают нам побеждать. Как говорят, если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко, иди вместе с другими. У нас очень сплоченная команда, что хорошо, потому что атмосфера внутри коллектива передается как на поле, так и за его пределы, и это только на пользу.

– На матче присутствовали герои «Азовстали». Что почувствовал, когда увидел их?

– Было неожиданно и приятно их увидеть. Не смог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас есть такие люди.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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