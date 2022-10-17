ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон

Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила о том, что досрочно завершила нынешний сезон из-за проблем с локтем:

«Надеюсь, следующий год будет лучшим. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы лечить локоть. Это не операция».

Из-за досрочного завершения текущего сезона Цуренко потеряет почти треть своих рейтинговых очков и опустится в конец второй сотни в рейтинге WTA.