WTA17 октября 2022, 21:28 | Обновлено 17 октября 2022, 21:29
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ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
У украинской теннисистки снова проблемы с локтем
17 октября 2022, 21:28 | Обновлено 17 октября 2022, 21:29
226
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Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила о том, что досрочно завершила нынешний сезон из-за проблем с локтем:
«Надеюсь, следующий год будет лучшим. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы лечить локоть. Это не операция».
Из-за досрочного завершения текущего сезона Цуренко потеряет почти треть своих рейтинговых очков и опустится в конец второй сотни в рейтинге WTA.
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