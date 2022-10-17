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  4. ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
WTA
17 октября 2022, 21:28 | Обновлено 17 октября 2022, 21:29
226
0

ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон

У украинской теннисистки снова проблемы с локтем

17 октября 2022, 21:28 | Обновлено 17 октября 2022, 21:29
226
0
ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила о том, что досрочно завершила нынешний сезон из-за проблем с локтем:

«Надеюсь, следующий год будет лучшим. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы лечить локоть. Это не операция».

Из-за досрочного завершения текущего сезона Цуренко потеряет почти треть своих рейтинговых очков и опустится в конец второй сотни в рейтинге WTA.

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