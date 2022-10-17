Испания17 октября 2022, 20:45 |
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ХАВИ: «Барселона на правильном пути, все хорошо»
Наставник каталонцев – о своем будущем
17 октября 2022, 20:45 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения 1:3 от «Реала» ответил на вопрос о том, не угрожает ли ему увольнение:
«Президент «Барселоны» Лапорта вселил в меня уверенность, что впереди еще много сезонов. Лига чемпионов очень жестока к нам. Но мы на правильном пути, у нас все хорошо».
Ранее Хави назвал виновного в поражении от «Реала».
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