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  4. ХАВИ: «Барселона на правильном пути, все хорошо»
Испания
17 октября 2022, 20:45 |
212
0

ХАВИ: «Барселона на правильном пути, все хорошо»

Наставник каталонцев – о своем будущем

17 октября 2022, 20:45 |
212
0
ХАВИ: «Барселона на правильном пути, все хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения 1:3 от «Реала» ответил на вопрос о том, не угрожает ли ему увольнение:

«Президент «Барселоны» Лапорта вселил в меня уверенность, что впереди еще много сезонов. Лига чемпионов очень жестока к нам. Но мы на правильном пути, у нас все хорошо».

Ранее Хави назвал виновного в поражении от «Реала».

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Источник Marca
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