ХАВИ: «Барселона на правильном пути, все хорошо»

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения 1:3 от «Реала» ответил на вопрос о том, не угрожает ли ему увольнение:

«Президент «Барселоны» Лапорта вселил в меня уверенность, что впереди еще много сезонов. Лига чемпионов очень жестока к нам. Но мы на правильном пути, у нас все хорошо».

Ранее Хави назвал виновного в поражении от «Реала».