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Испания
17 октября 2022, 14:21 | Обновлено 17 октября 2022, 14:30
1700
0

Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом

Тренер проявил высокую самокритичность

17 октября 2022, 14:21 | Обновлено 17 октября 2022, 14:30
1700
0
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку неудаче команды в матче 9-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:3).

«У нас негативный цикл, но мы стараемся. У нас есть вера, самоуважение. Матч с «Реалом» был возможностью остаться лидерами, но мы уходим с пустыми руками. У нас были свои моменты, но мы ими не воспользовались, а «Реал» очень хорошо защищался.

Я не думаю, что мы были плохи в первом тайме. Мы доминировали над Мадридом. У меня есть ощущение, что у нас были шансы. Во втором тайме они были очень хороши. Нам не хватило силы. Если мы хотим побеждать в таких матчах, мы должны изменить свой менталитет. В конце концов, мы играли с чувством собственного достоинства, но этого недостаточно. Я не показываю пальцем на игроков. Я несу ответственность. Это моя вина», – заявил Хави.

Ранее Хави пожаловался на отсутствие фарта у подопечных.

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Источник Marca
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