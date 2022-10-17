Инсайдер: Бензема готов к новому контракту с Реалом

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшие дни должен подписать новый контракт с клубов. Соглашение якобы будет рассчитано до 2024 года.

Действующий договор Бензема с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона-2022/2023

34-летний Карим Бензема играет за «Реал» с лета 2009 года, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне нападающий во всех турнирах провел 10 матчей, забил пять голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Бензема станет обладателем Золотого мяча-2022, вручение которого, как известно, состоится сегодня, в понедельник 17 октября.