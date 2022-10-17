Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Инсайдер: Бензема готов к новому контракту с Реалом
Испания
17 октября 2022, 15:34 | Обновлено 17 октября 2022, 15:45
365
1

Инсайдер: Бензема готов к новому контракту с Реалом

Француз не намерен покидать Мадрид

17 октября 2022, 15:34 | Обновлено 17 октября 2022, 15:45
365
1
Инсайдер: Бензема готов к новому контракту с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшие дни должен подписать новый контракт с клубов. Соглашение якобы будет рассчитано до 2024 года.

Действующий договор Бензема с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона-2022/2023

34-летний Карим Бензема играет за «Реал» с лета 2009 года, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне нападающий во всех турнирах провел 10 матчей, забил пять голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Бензема станет обладателем Золотого мяча-2022, вручение которого, как известно, состоится сегодня, в понедельник 17 октября.

По теме:
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 октября 2022, 19:39 0
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча

Эль Класико в девятом туре Ла Лиги

Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1
Футбол | 16 октября 2022, 17:02 10
Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1
Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1

Команда Александра Кучера впервые в сезоне УПЛ пропустила в свои ворота

Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Теннис | 17.10.2022, 10:35
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
Футбол | 16.10.2022, 20:20
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
Футбол | 17.10.2022, 15:54
Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
Повезет ли талантам Аталанты: клуб Малиновского празднует свое 115-летие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Бензема уже старый, зачем он Реалу. Лучше бы вернули в клуб Роналду.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
16.10.2022, 10:57 4
Бокс
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
15.10.2022, 20:57 8
Футбол
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
16.10.2022, 15:12 5
Футбол
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 4
Бокс
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
16.10.2022, 14:14 2
Теннис
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
16.10.2022, 05:10 1
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:23 9
Футбол
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности